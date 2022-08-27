Росія втратила у масштабній війні проти України 46,5 тисяч своїх військових – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 46 500 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, кажуть у командуванні, загинули близько 250 російських військових, найбільші втрати – на Донецькому напрямку.

Крім того, як свідчать дані Генштабу, у війні проти України Росія втратила:

танків – 1939 (три за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3)

артилерійських систем – 1045 (+5)

РСЗВ – 274 (+2)

засоби ППО – 148

літаків – 234

гелікоптерів – 202

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3165 (+3)

спеціальна техніка – 99.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.