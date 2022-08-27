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Росія втратила у масштабній війні проти України 46,5 тисяч своїх військових – Генштаб ЗСУ

Знищена російська військова техніка на Хрещатику в Києві, 23 серпня 2022 року

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 46 500 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, кажуть у командуванні, загинули близько 250 російських військових, найбільші втрати – на Донецькому напрямку.

Крім того, як свідчать дані Генштабу, у війні проти України Росія втратила:

  • танків – 1939 (три за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4254 (+3)
  • артилерійських систем – 1045 (+5)
  • РСЗВ – 274 (+2)
  • засоби ППО – 148
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 202
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2)
  • крилаті ракети – 196
  • кораблі /катери – 15
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3165 (+3)
  • спеціальна техніка – 99.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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