Генштаб ЗСУ: Росія втратила 84 600 військових у війні проти України

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 84 600 своїх військових, зокрема 390 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 листопада.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат:

танків ‒ 2892 (шість – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5)

артилерійських систем – 1870 (+2)

РСЗВ – 393

засобів ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537

крилатих ракет ‒ 480

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)

спеціальної техніки ‒ 161.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.