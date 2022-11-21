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Генштаб ЗСУ: Росія втратила 84 600 військових у війні проти України

Українські військовослужбовці стріляють із трофейного російського танка Т-80 на дорозі поблизу міста Бахмуту на Донеччині, 4 листопада 2022 року

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 84 600 своїх військових, зокрема 390 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 листопада.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат:

  • танків ‒ 2892 (шість – за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5)
  • артилерійських систем – 1870 (+2)
  • РСЗВ – 393
  • засобів ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
  • крилатих ракет ‒ 480
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)
  • спеціальної техніки ‒ 161.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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