Генштаб ЗСУ: Росія втратила 84 600 військових у війні проти України

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 84 600 своїх військових, зокрема 390 – за останню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 листопада.
Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат:
- танків ‒ 2892 (шість – за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5)
- артилерійських систем – 1870 (+2)
- РСЗВ – 393
- засобів ППО ‒ 209
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
- крилатих ракет ‒ 480
- кораблів /катерів ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 161.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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