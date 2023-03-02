У Міноборони Росії видали статтю про розробку РФ нового виду військової операції

У журналі «Військова думка», що видається Міністерством оборони Росії, з’явилася стаття першого заступника командувача Ракетними військами стратегічного призначення (РВСН) генерал-лейтенанта Ігоря Фазлетдінова про те, що в Росії розробляють новий вид військових операцій із застосуванням ядерної зброї. Співавтор публікації – полковник у відставці Володимир Лумпов.

У статті стверджується, що «США втрачають лідируючі позиції у світі» і вважають «головним винуватцем» цього Росію. За словами авторів статті, США планують «розгром» Росії у формі «стратегічної (глобальної) багатосферної операції», а своєю кінцевою метою США нібито бачать знищення ядерного потенціалу Росії.

Автори статті заявляють, що «головним засобом й інструментом протидії спробам реалізації агресивних задумів Пентагона» є форма стратегічного застосування збройних сил Росії, що активно розробляється російськими військовими фахівцями, яку автори називають «операцією стратегічних сил стримування».

Згідно з публікацією, в ході такої операції має бути пригнічена американська глобальна система протиракетної оборони, щоб унеможливити знищення в повітрі російських балістичних ракет. Фінальним етапом операції автори матеріалу називають завдання «неприйнятної шкоди» США за допомогою ядерного потенціалу Росії, що зберігся.

Чим така операція відрізняється від передбачених нині чинною ядерною доктриною операцій із застосуванням ядерної зброї, з тексту статті не зовсім зрозуміло.

Минулого тижня у посланні до Федеральних зборів РФ Володимир Путін оголосив про рішення призупинити участь Росії в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Обґрунтовуючи своє рішення, російський президент стверджував, що «західні еліти не приховують мети завдати Росії стратегічної поразки, покінчити з нею раз і назавжди». 22 лютого законопроєкт одноголосно ухвалила Держдума і схвалила Рада федерації Росії, а 28 лютого закон підписав президент Росії.

США закликали Росію відновити участь у договорі, заявляючи, що РФ «знову продемонструвала всьому світу, що вона не є відповідальною ядерною державою».

Договір обмежує максимальну кількість розгорнутих ядерних боєголовок, їхніх носіїв, забороняє країнам розміщувати стратегічну ядерну зброю за межами своїх територій, зобов’язує не приховувати ядерні ракети від засобів розвідки і надавати доступ інспекторам один одного на бази з ядерною зброєю.

Російська влада звинувачує країни Заходу, особливо США, у війні, яку Росія веде проти України. Від деяких російських представників неодноразово звучали непрямі погрози застосування ядерної зброї. Володимир Путін, розмірковуючи про російську ядерну доктрину, відмовився повністю виключити можливість завдання превентивного удару.

Журнал «Військова думка» – основне військово-теоретичне видання Міноборони Росії. У його редколегію входить найвище керівництво відомства і Генштабу збройних сил Росії.