Втрати Росії в Україні сягнули майже 174 тисяч військових

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України 173 990 своїх військових, 630 із них – загинули протягом останньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3616 (один – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6981 (+4)

артилерійські системи – 2683 (+8)

РСЗВ – 527 (+1)

засоби ППО ‒ 279 (+1)

літаки – 306

гелікоптери – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5528 (+7)

спеціальна техніка ‒ 296 (+2).

Раніше цього тижня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

Зокрема, за даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.