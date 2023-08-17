Росія втратила у війні понад 256 тисяч своїх військових – Генштаб

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 256 050 своїх військових, 480 із них – за останню добу – такі дані вранці 17 серпня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Серед інших втрат РФ у Генштабі навели такі:

танки ‒ 4329 (5 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 8398 (+18)

артилерійські системи – 5169 (+17)

РСЗВ – 714

засоби ППО ‒ 486 (+1)

літаки – 315

гелікоптери – 314

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24)

крилаті ракети ‒ 1406 (+2)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 7641 (+27)

спеціальна техніка ‒ 773.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 11 серпня журналісти видання «Медіазона» та російської служби Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів змогли встановити імена понад 30 тисяч російських військових, що загинули в Україні.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ й родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. Реальна цифра втрат, на їхню думку, може бути щонайменше у два – два з половиною рази вищою.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.