Росія втратила в Україні 36 500 військових, 1600 танків – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 6 липня втратила близько 36 500 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, протягом останньої доби сили РФ втратили 150 осіб, найбільше – на Слов’янському і Донецькому напрямках.
Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат:
- 1600 танків (шість за останню добу)
- 3789 бойових броньованих машин (+17)
- 812 артилерійських систем (+6)
- 247 РСЗВ
- 107 засобів ППО (+2)
- 217 літаків
- 187 гелікоптерів
- 664 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)
- 153 крилаті ракети (+9)
- 15 кораблів /катерів
- 2648 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+14)
- 65 одиниць спеціальної техніки.
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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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