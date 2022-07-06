Росія втратила в Україні 36 500 військових, 1600 танків – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 6 липня втратила близько 36 500 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, протягом останньої доби сили РФ втратили 150 осіб, найбільше – на Слов’янському і Донецькому напрямках.

Крім того, за даними Генштабу, Росія зазнала таких втрат:

1600 танків (шість за останню добу)

3789 бойових броньованих машин (+17)

812 артилерійських систем (+6)

247 РСЗВ

107 засобів ППО (+2)

217 літаків

187 гелікоптерів

664 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

153 крилаті ракети (+9)

15 кораблів /катерів

2648 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+14)

65 одиниць спеціальної техніки.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.