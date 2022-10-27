Генштаб ЗСУ: втрати Росії у війні перевищили 69 тисяч

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 69 220 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 27 жовтня.
За останню добу загинули близько 320 російських солдатів, йдеться в повідомленні.
Серед інших російських втрат, за даними Генштабу, – такі:
- танків ‒ 2631 (три за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13)
- артилерійських систем – 1690 (+4)
- РСЗВ – 379
- засобів ППО ‒ 192
- літаків – 271
- гелікоптерів – 249 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19)
- крилатих ракет ‒ 351 (+1)
- кораблів /катерів ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2)
- спеціальної техніки ‒ 150 (+1).
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
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