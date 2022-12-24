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Генштаб назвав три напрямки, де російські втрати за добу є найбільшими

Українські військові ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Бахмута Донецької області, Україна, 22 грудня 2022 року

Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 480 своїх військових, повідомив 24 грудня Генеральний штаб Збройних сил України. За даними командування, найбільших втрат загарбники зазнали на Куп’янському, Авдіївському і Бахмутському напрямках.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 101 430 осіб, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, серед інших втрат Росії у війні такі:

  • танки ‒ 3006 (один – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5994 (+8)
  • артилерійські системи – 1988 (+4)
  • РСЗВ – 418 (+4)
  • засоби ППО ‒ 212
  • літаки – 283
  • гелікоптери – 267
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 653
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4627 (+5)
  • спеціальна техніка ‒ 178.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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