Генштаб назвав три напрямки, де російські втрати за добу є найбільшими

Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 480 своїх військових, повідомив 24 грудня Генеральний штаб Збройних сил України. За даними командування, найбільших втрат загарбники зазнали на Куп’янському, Авдіївському і Бахмутському напрямках.
Загалом за час повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 101 430 осіб, йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, серед інших втрат Росії у війні такі:
- танки ‒ 3006 (один – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5994 (+8)
- артилерійські системи – 1988 (+4)
- РСЗВ – 418 (+4)
- засоби ППО ‒ 212
- літаки – 283
- гелікоптери – 267
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8)
- крилаті ракети ‒ 653
- кораблі /катери ‒ 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4627 (+5)
- спеціальна техніка ‒ 178.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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