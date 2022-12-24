Генштаб назвав три напрямки, де російські втрати за добу є найбільшими

Росія за останню добу втратила у війні проти України близько 480 своїх військових, повідомив 24 грудня Генеральний штаб Збройних сил України. За даними командування, найбільших втрат загарбники зазнали на Куп’янському, Авдіївському і Бахмутському напрямках.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 101 430 осіб, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, серед інших втрат Росії у війні такі:

танки ‒ 3006 (один – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5994 (+8)

артилерійські системи – 1988 (+4)

РСЗВ – 418 (+4)

засоби ППО ‒ 212

літаки – 283

гелікоптери – 267

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8)

крилаті ракети ‒ 653

кораблі /катери ‒ 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4627 (+5)

спеціальна техніка ‒ 178.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.