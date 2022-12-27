Втрати російських військових перевищили 103 тисячі – Генштаб

Втрати російських військових у війні проти України зросли до 103 220, повідомив вранці 27 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.
За останню добу Росія втратила близько 620 своїх військових, найбільші втрати – на Бахмутському і Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними командування, Росія зазнала у війні таких втрат:
- танків ‒ 3016
- бойових броньованих машин ‒ 6024 (сім – за останню добу)
- артилерійських систем – 1998 (+2)
- РСЗВ – 418
- засобів ППО ‒ 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 267
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707
- крилатих ракет ‒ 653
- кораблів /катерів ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5)
- спеціальної техніки ‒ 179 (+1).
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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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