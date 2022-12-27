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Втрати російських військових перевищили 103 тисячі – Генштаб

За останню добу Росія втратила близько 620 своїх військових, найбільші втрати – на Бахмутському і Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні

Втрати російських військових у війні проти України зросли до 103 220, повідомив вранці 27 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу Росія втратила близько 620 своїх військових, найбільші втрати – на Бахмутському і Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, Росія зазнала у війні таких втрат:

  • танків ‒ 3016
  • бойових броньованих машин ‒ 6024 (сім – за останню добу)
  • артилерійських систем – 1998 (+2)
  • РСЗВ – 418
  • засобів ППО ‒ 212
  • літаків – 283
  • гелікоптерів – 267
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707
  • крилатих ракет ‒ 653
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5)
  • спеціальної техніки ‒ 179 (+1).

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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