Втрати російських військових перевищили 103 тисячі – Генштаб

Втрати російських військових у війні проти України зросли до 103 220, повідомив вранці 27 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу Росія втратила близько 620 своїх військових, найбільші втрати – на Бахмутському і Лиманському напрямках, йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, Росія зазнала у війні таких втрат:

танків ‒ 3016

бойових броньованих машин ‒ 6024 (сім – за останню добу)

артилерійських систем – 1998 (+2)

РСЗВ – 418

засобів ППО ‒ 212

літаків – 283

гелікоптерів – 267

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707

крилатих ракет ‒ 653

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5)

спеціальної техніки ‒ 179 (+1).

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.