Генштаб: Росія втратила в Україні понад 118 тисяч своїх військових

Росія втратила у війні проти України близько 118 530 своїх військових, повідомив вранці 19 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За останню добу, за даними командування, загинули 760 російських військових.

Щодо втрат російської техніки, то у Генштабі навели такі дані:

танки ‒ 3136 (шість за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6235 (+10)

артилерійські системи – 2122 (+14)

РСЗВ – 442

засоби ППО ‒ 220

літаки – 287

гелікоптери – 277 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6)

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4896 (+7)

спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.