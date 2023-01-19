Генштаб: Росія втратила в Україні понад 118 тисяч своїх військових

Росія втратила у війні проти України близько 118 530 своїх військових, повідомив вранці 19 січня Генеральний штаб ЗСУ.
За останню добу, за даними командування, загинули 760 російських військових.
Щодо втрат російської техніки, то у Генштабі навели такі дані:
- танки ‒ 3136 (шість за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6235 (+10)
- артилерійські системи – 2122 (+14)
- РСЗВ – 442
- засоби ППО ‒ 220
- літаки – 287
- гелікоптери – 277 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6)
- крилаті ракети ‒ 749
- кораблі /катери ‒ 17
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4896 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 190.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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