Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні 222 тисячі військових

Росія втратила у повномасштабній війні проти України 222 тисячі своїх військових, заявив вранці 21 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу, загинули 540 російських солдатів, йдеться в повідомленні.

У Генштабі також навели дані щодо інших втрат РФ у війні:

танки ‒ 4006 (дев’ять – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7771 (+21)

артилерійські системи – 3920 (+32)

РСЗВ – 615 (+1)

засоби ППО ‒ 375 (+3)

літаки – 314

гелікоптери – 306

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35)

крилаті ракети ‒ 1214

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6667 (+22)

спеціальна техніка ‒ 539 (+8).

Раніше журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.