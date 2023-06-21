Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні 222 тисячі військових

Росія втратила у повномасштабній війні проти України 222 тисячі своїх військових, заявив вранці 21 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема, за останню добу, загинули 540 російських солдатів, йдеться в повідомленні.
У Генштабі також навели дані щодо інших втрат РФ у війні:
- танки ‒ 4006 (дев’ять – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 7771 (+21)
- артилерійські системи – 3920 (+32)
- РСЗВ – 615 (+1)
- засоби ППО ‒ 375 (+3)
- літаки – 314
- гелікоптери – 306
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35)
- крилаті ракети ‒ 1214
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6667 (+22)
- спеціальна техніка ‒ 539 (+8).
Раніше журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».
Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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