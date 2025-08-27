Доступність посилання

Новини | Події

Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 920 своїх військових

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 078 750 своїх військових, зокрема 920 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 27 серпня навів Генштаб ЗСУ.

В українському командуванні також повідомили про втрати російської техніки:

  • танки – 11135 (+1 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 23178
  • артилерійські системи – 32024 (+45)
  • РСЗВ – 1472
  • засоби ППО – 1212 (+1)
  • літаки – 422
  • гелікоптери – 340
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194)
  • крилаті ракети – 3598
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 59887 (+118)
  • спеціальна техніка – 3950.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.

