Генштаб ЗСУ: втрати Росії у війні перевищили мільйон 106 тисяч військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 106 430 своїх військових, зокрема 940 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 26 вересня оприлюднив український Генштаб.

Крім того, у командуванні ЗСУ повідомили про такі втрати у російській військовій техніці:

  • танки – 11203 (+2 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 23287
  • артилерійські системи – 33147 (+14)
  • РСЗВ – 1501
  • засоби ППО – 1222
  • літаки – 427
  • гелікоптери – 345
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
  • крилаті ракети – 3747
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 62818 (+82)
  • спеціальна техніка – 3975.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

