Армія РФ за добу втратила 1310 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 414 820 своїх військових, зокрема 1310 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 9 липня навів Генштаб ЗСУ.

Крім того, в українському командуванні назвали російські втрати у військовій техніці:

танки – 12 107 (+7 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 24 906 (+3)

артилерійські системи – 45 628 (+59)

РСЗВ – 1 922 (+4)

засоби ППО – 1 479 (+1)

літаки – 437 (+1)

гелікоптери – 353

наземні робототехнічні комплекси – 1 857 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843)

крилаті ракети – 4 887

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 117 910 (+363)

спеціальна техніка – 4 402 (+4).

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Читайте також: Технологічні адаптації Росії ускладнюють збиття «Шахедів» для української ППО – ISW

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.