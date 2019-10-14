Росія: суд у Москві залишив без змін вирок активісту Котову

Московський міський суд у Росії залишив без змін вирок активісту Костянтину Котому, засудженому до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів.
Апеляційну скаргу на вирок підтримували 12 адвокатів. До суду прийшли кілька десятків людей, аби підтримати громадського активіста. Однак до зали засідання допустили не всіх. Більшість спостерігала за розглядом справи з кімнати з відеотрансляцією. Котова також не привезли до суду зі слідчого ізолятора, тож він брав участь у засіданні відеозв’язком.
Суд залишив без змін висновки попередньої судової інстанції, згідно з якими активіст засуджений до чотирьох років колонії за неодноразове порушення правил проведення мітингів.
13 жовтня у Москві пройшли пікети на підтримку активіста, кількох людей затримали.
Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.
З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.
Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що в цей день Котов тільки встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією. Суд не став розглядати відео затримання Котова і не долучив його до справи.
Стаття про неодноразове порушення правил проведення акцій протесту з’явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок був скасований Верховним судом, Конституційний суд Росії роз’яснив, що застосовувати статтю про неодноразові порушення можна тільки в разі, якщо вони не були формальними і порушували права громадян.
Прокуратура у відповідь на апеляційну скаргу адвокатів Котова заявила, що вирок не суперечить постанові Конституційного суду Росії. У відомстві назвали «реальною загрозою» те, що під час акцій московський активіст нібито порушував правила дорожнього руху і блокував прохід громадян до визначних пам’яток міста.
Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.
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