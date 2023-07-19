Росія втратила майже 500 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 470 військових протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 липня.

За оцінками штабу, втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення сягнули 239 480 людей особового складу.

Командування також навело дані про втрати російської техніки:

4 123 танки (+4)

8 059 бойових броньованих машин (+8)

4 573 артилерійських систем (+31)

689 реактивних систем залпового вогню

430 засобів протиповітряної оборони (+2)

315 літаків

310 гелікоптерів

3 885 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+46)

1 279 крилатих ракет (+6)

18 кораблів

7 105 автомобілів і автоцистерн (+19)

683 одиниці спеціальної техніки (+6)

Штаб додає, що дані уточнюються.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.