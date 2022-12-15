Російська армія втратила майже 600 військових за добу – ЗСУ

Російські війська втратили близько 590 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранц 15 грудня.

Відтак загальні бойові втрати Росії українське командування оцінює в 96 590 військових. Крім того, штаб оновлює дані про загальні втрати російської військової техніки:

2 975 танків (+5 за останню добу)

5 946 бойових броньованих машин (+9)

1 943 артилерійські системи (+12)

406 реактивних систем залпового вогню (+2)

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1 644 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+27)

592 крилаті ракети

16 кораблів

4 563 автомобілів і автоцистерн (+1)

172 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.