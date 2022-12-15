Російська армія втратила майже 600 військових за добу – ЗСУ

Російські війська втратили близько 590 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранц 15 грудня.
Відтак загальні бойові втрати Росії українське командування оцінює в 96 590 військових. Крім того, штаб оновлює дані про загальні втрати російської військової техніки:
- 2 975 танків (+5 за останню добу)
- 5 946 бойових броньованих машин (+9)
- 1 943 артилерійські системи (+12)
- 406 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 211 засобів протиповітряної оборони
- 281 літак
- 264 гелікоптери
- 1 644 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+27)
- 592 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 563 автомобілів і автоцистерн (+1)
- 172 одиниці спеціальної техніки (+1)
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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