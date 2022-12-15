Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російська армія втратила майже 600 військових за добу – ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії українське командування оцінює в 96 590 військових

Російські війська втратили близько 590 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранц 15 грудня.

Відтак загальні бойові втрати Росії українське командування оцінює в 96 590 військових. Крім того, штаб оновлює дані про загальні втрати російської військової техніки:

  • 2 975 танків (+5 за останню добу)
  • 5 946 бойових броньованих машин (+9)
  • 1 943 артилерійські системи (+12)
  • 406 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 211 засобів протиповітряної оборони
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1 644 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+27)
  • 592 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 563 автомобілів і автоцистерн (+1)
  • 172 одиниці спеціальної техніки (+1)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: Поранених «вагнерівців» лікують у венерологічному диспансері в Луганську – Генштаб

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG