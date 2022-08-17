Втрати російської армії перевищили 44 тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 200 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 17 серпня.

Таким чином, загальні втрати російських збройних сил, за даними українського командування, сягають 44 100 військових.

Штаб також наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

1 886 танків (+6)

4 162 бойових броньованих машин (+10)

993 артилерійських систем (+4)

263 реактивних систем залпового вогню

136 засобів протиповітряної оборони

233 літаки

196 гелікоптерів

792 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+2)

190 крилатих ракет

15 кораблів

3 054 автомобілів та автоцистерн (+5)

93 одиниць спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються», – повідомив штаб.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.