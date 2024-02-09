Російська армія втратила понад 900 військових і 1 РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 910 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 лютого.

За оцінкою українського командування, загальні втрати Росії під час повномасштабної війни в Україні сягнули близько 393 290 військових.

Крім того, додає Генштаб, Росія втратила в техніці:

6 385 танків (+2 за добу)

11 921 бойових броньованих машин (+22)

9 435 артилерійських систем (+24)

981 реактивну систему залпового вогню (+1)

666 засобів протиповітряної оборони

332 літаки

325 гелікоптерів

7 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+18)

1 881 крилату ракету (+1)

24 кораблі й катери

1 підводний човен

12 551 автомобіль і автоцистерну (+38)

1 509 одиниць спеціальної техніки (+4)

Росія і Україна майже не надають інформацію про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».