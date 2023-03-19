Російська армія втратила близько 710 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили близько 164 910 людей особового складу з 24 лютого 2022 року – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 19 березня.

За даними командування, втрати російської армії складають близько 710 військових за добу.

Крім того, штаб оновив дані про втрати російської техніки:

3 532 танки (+21 за добу)

6 853 бойових броньованих машин (+23)

2 568 артилерійських систем (+8)

507 реактивних систем залпового вогню (+1)

268 засобів протиповітряної оборони (+3)

305 літаків

290 гелікоптерів

2 159 безпілотників оперативно-тактичного рівня

907 крилатих ракет

18 кораблів

5 408 автомобілів і автоцистерн (+4)

262 одиниці спеціальної техніки (+3)

Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

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У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.