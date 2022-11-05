Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російська армія втратила понад 75 тисяч військових – дані Генштабу

Ілюстраційне фото. Знищений російський бронетранспортер МТ-ЛБ на околиці Ізюму Харківської області під час наступу ЗСУ, 14 вересня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 листопада.

За повідомленням, за попередню добу загинули близько 600 російських військових, загальні їхні втрати склали 75 440 осіб.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили протягом добу:

  • 8 танків (2578)
  • 21 бойових броньованих машин (5601)
  • 4 артилерійські системи (1776)
  • 1 засіб протиповітряної оборони (202)
  • 2 гелікоптери (260)
  • 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1462)
  • 2 крилаті ракети (399)
  • 10 автомобілів та автоцистерн (4184)

«Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Читайте також: Майже 8300 – Бі-Бі-Сі і «Медіазона» оновили дані про російські втрати у війні проти України

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG