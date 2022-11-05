Російська армія втратила понад 75 тисяч військових – дані Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення станом на ранок 5 листопада.

За повідомленням, за попередню добу загинули близько 600 російських військових, загальні їхні втрати склали 75 440 осіб.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили протягом добу:

8 танків (2578)

21 бойових броньованих машин (5601)

4 артилерійські системи (1776)

1 засіб протиповітряної оборони (202)

2 гелікоптери (260)

12 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1462)

2 крилаті ракети (399)

10 автомобілів та автоцистерн (4184)

«Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються», – зазначає штаб.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.