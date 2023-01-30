Російська армія втратили майже 500 військових з добу – Генштаб

Втрати російських військ в Україні сягнули 126 650 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 січня.

За даними командування, за попередню добу російська армія втратила близько 490 військових.

Також штаб наводить дані про втрати російської техніки:

3 201 танк (+4 за добу)

6 369 бойових броньованих машин (+3)

2 196 артилерійських систем (+1)

453 реактивні системи залпового вогню

221 засіб протиповітряної оборони

293 літаки

284 гелікоптери

1 947 безпілотників оперативно-тактичного рівня

796 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 041 автомобіль (+4)

199 одиниці спеціальної техніки

Штаб додає, що дані уточнюються.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада 2022 року, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: ЗСУ відбили атаки російських військ біля 9 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.