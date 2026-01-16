Через російські обстріли в Нікополі загинули двоє жінок

Двоє жительок Нікополя загинули внаслідок російських обстрілів, повідомляє голова Дніпропетровської області та Міністерство внутрішніх справ 16 січня.

«Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Співчуття рідним та близьким», – заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, загалом у місті протягом дня постраждали шестеро людей. Зокрема, 65-річна жінка – у «вкрай важкому стані».

«Ще один мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі. 44-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно», – додав очільник області.

Читайте також: Російський дрон вдарив по Кривому Рогу, пошкоджена інфраструктура – влада

МВС уточнює, що постраждали загалом троє чоловіків та троє жінок. Рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим жителькам, евакуювали їх із місця події та передали медикам.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



