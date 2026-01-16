Доступність посилання

Через російські обстріли в Нікополі загинули двоє жінок

Ілюстраційне фото. Наслідки російських ударів по Нікополю, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських ударів по Нікополю, червень 2025 року

Двоє жительок Нікополя загинули внаслідок російських обстрілів, повідомляє голова Дніпропетровської області та Міністерство внутрішніх справ 16 січня.

«Росіяни вбили двох людей у Нікополі. Жінки загинули через ворожий артобстріл. Співчуття рідним та близьким», – заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його даними, загалом у місті протягом дня постраждали шестеро людей. Зокрема, 65-річна жінка – у «вкрай важкому стані».

«Ще один мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі. 44-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно», – додав очільник області.

МВС уточнює, що постраждали загалом троє чоловіків та троє жінок. Рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим жителькам, евакуювали їх із місця події та передали медикам.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


