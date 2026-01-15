Армія Росії атакувала портову інфраструктуру Одещини, поранений член екіпажу судна

Російська армія атакувала портову інфраструктуру Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 15 січня.

За його даними, балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами в Одеському районі, спричинивши загоряння.

«Пошкоджено також цивільне вантажне судно під прапором Мальти. На жаль, постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються», – заявив Кіпер.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що удару зазнала портова інфраструктура Чорноморська.





«Судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження», – повідомив він.

Кулеба назвав атаку «черговим актом російського терору» проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства:

«Росія свідомо атакує об’єкти, що забезпечують експорт, логістику та продовольчу безпеку. Усі відповідні служби працюють на місці».

Сили РФ з початку грудня 2025 року майже щоденно атакували Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Читайте також: Кулеба: війська РФ вдарили по портах на Одещині – уражено два судна, є загиблий та постраждалі

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



