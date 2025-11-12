ОВА: російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровщини, є поранений

Російська армія обстрілювала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 12 листопада.

Зокрема, Нікопольщина зазнавала атак артилерією та FPV-дронами – російська армія атакувала районний центр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади.

«Постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані», – повідомив Гайваненко.

За його даними, на Нікопольщині пошкоджені ліцей, АЗС, торгівельний павільйон, дві багатоповерхівки і стільки ж приватних будинків, господарська споруда, вантажівка та лінія електропередач.

Читайте також: На Дніпропетровщині внаслідок удару РФ загинув 47-річний чоловік – ОВА

У Синельниківському районі під ударом була Васильківська громада – російські військові поцілили туди безпілотником. Атака спричинила пожежу, пошкодила інфраструктуру, вісім приватних осель і автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



