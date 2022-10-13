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Російські війська втратили понад 400 військових за добу – штаб

Український поліцейський біля знищеної ЗСУ російської бронетехніки на околиці міста Лиману, яке раніще було звільнене від армії РФ. Лиман, Донеччина, 5 жовтня 2022 року

Російська армія втратила близько 420 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 13 жовтня.

Українське командування оцінює втрати російських військ загалом у 63 800 людей.

Крім того, армія Росії втратила:

  • 2511 танків (+6)
  • 5167 бойових броньованих машин (+11)
  • 1556 артилерійських систем (+17)
  • 357 реактивних систем залпових систем (+2)
  • 183 засобів протиповітряної оборони
  • 268 літаків
  • 240 гелікоптерів (+6)
  • 1182 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+33)
  • 316 крилатих ракет
  • 16 кораблів
  • 3935 автомобілів та автоцистерн (+9)
  • 140 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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