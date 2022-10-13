Російські війська втратили понад 400 військових за добу – штаб

Російська армія втратила близько 420 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 13 жовтня.

Українське командування оцінює втрати російських військ загалом у 63 800 людей.

Крім того, армія Росії втратила:

2511 танків (+6)

5167 бойових броньованих машин (+11)

1556 артилерійських систем (+17)

357 реактивних систем залпових систем (+2)

183 засобів протиповітряної оборони

268 літаків

240 гелікоптерів (+6)

1182 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+33)

316 крилатих ракет

16 кораблів

3935 автомобілів та автоцистерн (+9)

140 одиниць спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.