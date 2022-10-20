Штаб звітує про 370 ліквідованих російських військових за добу

Втрати російської армії сягнули близько 66 650 військових від початку повномасштабного вторгнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 жовтня.

За даними командування, протягом попередньої доби загинули близько 370 російських військовослужбовців.

Штаб також навів дані про втрати російської техніки:

2567 танків (+13)

5255 бойових броньованих машин (+20)

1646 артилерійських систем (+9)

372 реактивні системи залпового вогню

189 засобів протиповітряної оборони

269 літаків

243 гелікоптери (+1)

1311 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+25)

329 крилатих ракет (+6)

16 кораблів

4005 автомобілів та автоцистерн (+6)

147 одиниць спеціальної техніки (+1)

Командування зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.