Російські збройні сили втратили 750 військових в Україні за добу – ЗСУ

Російські війська втратили близько 750 людей особового складу за добу, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 3 січня.

Загалом, за даними штабу, Росія втратила близько 108 190 військових від початку повномасштабного вторгнення до України.

Крім того, російська армія втратила:

3 036 танків (+5 за останню добу)

6 100 бойових броньованих машин (+7)

2 033 артилерійських систем (+6)

424 реактивні системи залпового вогню (+1)

214 засобів протиповітряної оборони (+1)

283 літаки

270 гелікоптерів (+1)

1 839 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)

723 крилаті ракети

16 кораблів

4 735 автомобілів і автоцистерн (+10)

181 одиниць спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються. Він не вказує, на яких напрямках російська армія понесла найбільші втрати.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.