ОВА: через російський обстріл Херсона загинула жінка

Російські військові вчергове обстріляли Дніпровський район Херсона 5 вересня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, артилерійського обстрілу зазнали приватні будинки.

«З-під завалів однієї зі знищених осель рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Її особу нині встановлюють», – повідомив він.

Голова області висловив співчуття близьким загиблої.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



