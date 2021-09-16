У Росії заарештували на 10 діб активістів, які розгорнули біля Кремля банер «Свободу Навальному!»

Суд у столиці Росії Москві 16 вересня дав по 10 діб арешту активістам організації «Громадянське суспільство Калузької області» Сергію Реднікову та Іллі Єрмакову, які розгорнули на Красній площі банер «Свободу Навальному! Путіна в тюрму», повідомляє видання «ОВД-Инфо».

15 вересня в центрі Москви затримали чотирьох активістів – Світлану і Сергія Лукашових, Іллю Єрмакова та Сергія Реднікова, а також журналіста Євгена Євсюкова. Лукашова та Євсюкова відпустили з поліції, Реднікова і Єрмакова залишили на ніч, їм інкримінували непокору силовикам.

Адвокат Сергій Тельнов вказав, що суд відмовив захисту у всіх клопотаннях. Також суддя відмовився брати до уваги постанову Верховного суду про те, що учасники неузгоджених акцій не можуть нести відповідальність за порушення за статтею про непокору поліції.

Єрмаков розповів, що поліцейські побили його в своїй машині, а у Євсюкова під час затримання відібрали посвідчення журналіста.