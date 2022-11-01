Російські війська ведуть наступальні дії на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються здолати українську оборону на трьох напрямках у Донецькій області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 листопада.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – указано в повідомленні.

Українські військові додають, що «ворог… продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни».

Протягом доби російські сили завдали чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі.

До раніше оприлюдненої інформації, що «окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області», в зведенні додали, що «російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ».

За даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. «Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу «Орлан-10» та шість ударних дронів «Шахед-136», – ідеться в повідомленні.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

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