У Росії хочуть збільшити держвитрати на поховання російських військових – ЗМІ

У Росії Федеральна служба безпеки попросила уряд збільшити на 17% асигнування на поховання та надгробки для військових, повідомляє російська служба ВВС.



За даними видання, компенсація витрат на поховання одного загиблого на військовій службі може зрости на 7 800 – 11 000 рублів до 56 400 – 74 200 рублів залежно від його статусу та місця поховання.



ФСБ пояснює прохання виділити додаткові похоронні гроші тим, що ці витрати не потрапили до переліку соціальних виплат, що щороку індексуються.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

За останніми даними українського Генштабу, у війні проти України російські війська втратили близько 20 000 особового складу.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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