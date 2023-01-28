У «Могилянці» заборонили російську мову. Квіт каже, що карати нікого не будуть

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт заявив, що жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою. Про це він сказав ВВС News Україна, коментуючи заборону в НаУКМА використовувати російську мову.



«Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова», – сказав він.



Квіт зауважив, що у «Могилянці» відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень, тому якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.



На запитання, чи готовий університет до судових позовів щодо мови і нових правил, Квіт відповів: «До всього готові».

27 січня на академічній конференції університету затвердили нові правила внутрішнього розпорядку НаУКМА. Вони передбачають заборону вживати у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» російську мову, повідомив у фейсбуці голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.



За його словами, це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу.

Серед українців зросла впевненість у надуманості мовної проблеми в країні: у порівнянні з минулим роком кількість жителів Центральної та Західної України із такою думкою збільшилась з 27% до 44%. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого у червні минулого року.