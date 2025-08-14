ВМС ЗСУ: російський літак впав у районі Зміїного

Українські військові заявляють, що мають дані про падіння російського літака Су-30СМ поблизу острова Зміїний.

«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію», – повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

За їхніми даними, на поверхні моря виявили уламки літака, пілотів поки не знайшли.

Міноборони Росії про втрату літака поки що не повідомляло.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 серпня російські військові втратили 421 свій літак у війні проти України. Росія офіційно свої втрати не розкриває.