Розенко закликав Єгипет закрити порти для вантажних суден з Криму

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час двосторонньої зустрічі з міністром інвестицій та міжнародного співробітництва Єгипту доктором Цукор Наср звернувся до влади Єгипту із закликом закрити свої порти для суден для вантажних суден з Криму.

«У цій нелегкій боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нам дуже важлива і підтримка африканського континенту, і Єгипту зокрема. Тому від імені української сторони, я звертаюся до влади Єгипту із закликом обмежити доступ та утриматися від надання дозволів на заходження в єгипетські порти суден під прапорами третіх держав, які виконують незаконне завантаження в Криму», – зазначив Розенко.

У жовтні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в порти анексованого Росією Криму з 1 по 30 вересня зафіксували візит 16 танкерів і вантажних суден.

22 жовтня у міністерстві зазначили, що від початку поточного року кількість заходів суден іноземних держав до портів окупованого Росією Криму зменшилась

За законодавством України, морські порти, розташовані в окупованому Росією Криму (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) є закритими для судноплавства.