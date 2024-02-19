Кремль змушує російських артистів «відкрито» підтримати війну – розвідка Британії

Громадські діячі в Росії продовжують зазнавати «суттєвого тиску» з метою продемонструвати відкриту підтримку війни проти України, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії 19 лютого.

Як зазначається у зведенні, «зірка російської естради Філіп Кіркоров відвідав поранених солдатів на окупованій території України та виступив із концертами». Повідомляється, що «Кіркоров був внесений Кремлем до «чорного списку» після публічного скандалу, пов’язаного з грудневою «майже голою» вечіркою в Москві.

Розвідники наголошують, що російське видання «Медуза» повідомило, що на початку лютого адміністрація президента Володимира Путіна розіслала російським концертним промоутерам оновлений «чорний список» із 50 артистів, фактично заборонивши їм виступати на території Росії. Відомо, що «до цього списку увійшли публічні противники війни поряд з іншими, такими як Кіркоров, які викликали гнів Кремля з інших причин».

За даними британської розвідки, наслідки «майже голої» вечірки демонструють «дедалі ширшу присутність війни у громадському житті».

«Кремль майже напевно навмисно роздмухав і використав скандал, прагнучи зобразити контраст між росіянами, які «патріотично» підтримують військові дії, і гедоністичною «прозахідною» столичною елітою. Один із учасників був ув’язнений, оштрафований за так званими законами про «ЛГБТ-пропаганду» та викликаний до військкомату», – зазначають у Міноборони Британії.

В Євросоюзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви про припинення потоку російської дезінформації й пропаганди. Зокрема, ЄС запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів RT і Sputnik. Однак, як повідомляв видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

У вересні 2023 року німецька розвідка констатувала, що Росія посилила свої кампанії з дезінформації в Німеччині після повномасштабного вторгнення в Україну.