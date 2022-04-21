РФ втретє заявила про «визволення» Рубіжного, Гайдай це спростовує

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що Росія втретє з початку війни повідомляє про «визволення» Рубіжного, але це неправда.

«Вчора іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні росії. Країна-фейк не зупиниться. Отже, можливо, найближчим часом пропаганда Росії знову звітуватиме про четверте переможне «звільнення» Рубіжного», – написав він у своєму фейсбуці.

Він зауважив, що російська сторона в березні вже двічі заявляла про контроль над містом Рубіжне, також таке повідомлення було поширене в російських ЗМІ 20 квітня.

Раніше сьогодні Сергій Гайдай повідомляв, що російські військові безуспішно намагалися закріпитися у західній і північно-західній частинах Рубіжного на Луганщині.

Ввечері 20 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ.