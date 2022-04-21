Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

РФ втретє заявила про «визволення» Рубіжного, Гайдай це спростовує

Рубіжне після російських обстрілів, березень 2022 року

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що Росія втретє з початку війни повідомляє про «визволення» Рубіжного, але це неправда.

«Вчора іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного і також впевнилися у брехні росії. Країна-фейк не зупиниться. Отже, можливо, найближчим часом пропаганда Росії знову звітуватиме про четверте переможне «звільнення» Рубіжного», – написав він у своєму фейсбуці.

Він зауважив, що російська сторона в березні вже двічі заявляла про контроль над містом Рубіжне, також таке повідомлення було поширене в російських ЗМІ 20 квітня.

Раніше сьогодні Сергій Гайдай повідомляв, що російські військові безуспішно намагалися закріпитися у західній і північно-західній частинах Рубіжного на Луганщині.

Ввечері 20 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 80% території Луганщини зараз перебуває під контролем російських військ.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG