У Римі вимагали засудити агресію Москви та запровадити нові санкції проти Росії

У Римі понад сотня людей провели акцію протесту неподалік посольства Росії в Італії. Вони засудили воєнну агресію Росії у Керченській протоці 25 листопада та вимагали звільнення українських моряків і повернення захоплених кораблів ВМС України.

Маніфестанти закликали італійський уряд, міжнародну спільноту засудити Москву і запровадити нові санкції.

Активісти громади розповіли історію конфлікту між Україною й Росією та подробиці російського нападу на українську флотилію. Вони вигукували гасла: «Путін, геть з України!», «Путін – агресор», «Європо, прокинься!», «Україна - вільна!».

Із транспорту, який рухався повз маніфестантів, поодинокі водії вигукували італійською: «Forza Ucraina!» («Вперед, Україно!»).

Римський держслужбовець Рокко Де Карло, учасник акції, сказав Радіо Свобода: «Я прийшов сюди, бо засуджую дії Путіна, сьогодні – агресія в Україні, а завтра – в Італії. Але євроспільнота та наш уряд нещирі, не думають, що Путін просто використовує Італію, бо експортує нам газ, є інші бізнес-інтереси. Тому італійські урядовці мовчать».

Уряд правих і лівих популістів Італії досі не оприлюднив офіційної реакції на останні події у Керченській протоці. Міністр закордонних справ Енцо Моаверо Міланезі у коментарі італійським журналістам 27 листопада сказав: «Те, що відбувається між Україною, та Росією, належить до складних ситуацій, формально ми звернулися до обох країн розв’язати усе мирним шляхом, застосовуючи міжнародні нормативи, тобто не вступати у воєнну ескалацію».

З приводу нових санкцій міністр додав, що Рим узгодить позицію спільно з партнерами в Євросоюзі. Як відомо, у програмі чинного кабінету задекларовано скасування антиросійських санкцій, але досі (протягом півроку при владі) італійці не наважилися скористуватися правом вето під час спільного обговорення продовження чинних санкцій у Брюсселі.

На відміну від Парижа, Лондона, Мадрида і Берліна, італійський уряд демонструє «кричуще мовчання» стосовно останньої кризи між Росією та Україною, коментує Джанлука Ді Фео на шпальтах La Repubblica.

«Міністр поблажливо висловлюється стосовно того, хто власне порушуючи міжнародне право, спричинив конфлікт 2014 року», – пише оглядач.

Голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький у коментарі Радіо Свобода не виключив можливості, що громада буде пікетувати і владні італійські установи з вимогою надати належну оцінку подіям та допомогти зупинити агресора.

Звертаючись до співвітчизників, активістка Мар'яна Тріль закликала до готовності підтримувати Україну та інформувати про події італійців. «Нині не час для розколів, а час для єднання українців у світі», – додала вона, апелюючи до тих, хто критикує дії президента Петра Порошенка, особливо після агресії Росії на морі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

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