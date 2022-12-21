СБУ проводить обшуки на об’єкті УПЦ (МП) на Сумщині

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на об’єкті УПЦ (МП) на Сумщині, повідомляє пресслужба обласного управління у фейсбуці.

«Йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП). Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для «виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу».

Останніми тижнями СБУ проводить на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

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2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 1 грудня про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій. За рішенням самого РНБО, уряд у двомісячний термін має внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про унеможливлення діяльності в Україні таких релігійних організацій.