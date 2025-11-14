СБУ: очільника ліквідованої політичної партії затримали за підозрою в шахрайстві

Служба безпеки України та Національна поліція затримали в Києві очільника політичної партії – його підозрюють у отриманні 160 тисяч доларів хабара, повідомляє пресслужба СБУ 14 листопада.

Йдеться про партію, яку ліквідував суд у жовтні цього року через виявлену підробку установчих документів. Попри це, додає служба, фігурант «торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах».

«Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів США за включення особи до партії. За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні», – йдеться в повідомленні.





Крім того, за твердженням СБУ, підозрюваний поширював «кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації».

Йому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

СБУ додає, що чоловіка взяли під варту з альтернативою застави в 6 мільйонів 725 тисяч гривень. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації його дій.

Відомство не називає ім’я затриманого. Обставини ліквідації партії вказують на політичну силу «Гарант», реєстрацію якої суд припинив у жовтні. Шостий апеляційний суд Києва згодом залишив рішення без змін.

Партію очолює Валерій Токар. Його адвокат Сергій Кудрась повідомив 14 листопада, що його взяли під варту із заставою понад 6 мільйонів гривень. Він зазначив, що переконує суд у безпідставності звинувачень.