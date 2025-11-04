Доступність посилання

Народний депутат від «Слуги народу» Слинько склав присягу

Центральна виборча комісія 28 жовтня повідомила, що отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник
Новий член парламенту від «Слуги народу» Дмитро Слинько склав присягу в сесійній залі Верховної Ради 4 листопада.

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», – заявив він.

Центральна виборча комісія 28 жовтня повідомила, що отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник.

Замість неї ЦВК зареєструвала народним депутатом Дмитра Слинька, який є наступним у виборчому списку, щодо реєстрації його народним депутатом.

Парламент 21 жовтня припинив повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник через її заяву про складення депутатських повноважень.

Дмитро Слинько був у виборчому списку партії під номером 151, він балотувався як безпартійний.

За даними проєкту «Чесно», Слинько після виборів 2019 року був помічником народної депутатки від «Слуги народу» Євгенії Кравчук, згодом працював у штаті цієї партії.


