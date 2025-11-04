Народний депутат від «Слуги народу» Слинько склав присягу

Новий член парламенту від «Слуги народу» Дмитро Слинько склав присягу в сесійній залі Верховної Ради 4 листопада.

«Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників», – заявив він.

Центральна виборча комісія 28 жовтня повідомила, що отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник.

Замість неї ЦВК зареєструвала народним депутатом Дмитра Слинька, який є наступним у виборчому списку, щодо реєстрації його народним депутатом.

Парламент 21 жовтня припинив повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник через її заяву про складення депутатських повноважень.

Дмитро Слинько був у виборчому списку партії під номером 151, він балотувався як безпартійний.

За даними проєкту «Чесно», Слинько після виборів 2019 року був помічником народної депутатки від «Слуги народу» Євгенії Кравчук, згодом працював у штаті цієї партії.



