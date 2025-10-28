ЦВК зареєструвала Дмитра Слинька нардепом від «Слуги народу» замість Колісник

Центральна виборча комісія отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник – про це відомство заявило 28 жовтня.

Також ЦВК отримала заяву та необхідні документи від Дмитра Слинька, який є наступним у виборчому списку, щодо реєстрації його народним депутатом.

«Відтак, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії «Слуга народу», – повідомляє установа.

Парламент 21 жовтня припинив повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник через її заяву про складення депутатських повноважень.

Дмитро Слинько був у виборчому списку партії під номером 151, він балотувався як безпартійний.

За даними проєкту «Чесно», Слинько після виборів 2019 року був помічником народної депутатки від «Слуги народу» Євгенії Кравчук, згодом працював у штаті цієї партії.