Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепки від «Слуги народу» Колісник

Парламент припинив повноваження народної депутатки від «Слуги народу» Анни Колісник – відповідну постанову Верховна Рада ухвалила 21 жовтня.

За проєктом постанови, мандат Колісник, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, припинили через її заяву про складення депутатських повноважень.

Постанову підтримали 229 парламентарів, проти виступили 15, 11 утрималися, 74 не голосували.

Постанова про припинення повноважень Колісник надійшла до Верховної Ради в червні 2025 року.

Анна Колісник увійшла до парламенту за списком «Слуги народу» в 2019 році. Вона була 94-ю в списку.



