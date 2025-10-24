Суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія

Галицький районний суд Львова 24 жовтня на 60 днів продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія львівʼянину Михайлу Сцельнікову.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави подала прокуратура.

У прокуратурі заявили про ризики того, що в іншому разі підозрюваний може не приходити на засідання. Крім того, сторона обвинувачення наголосила, що фігурант справи підозрюється у двох злочинах щодо нацбезпеки і мав намір потрапити на територію Росії.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет заявив, що підозрюваний зізнався у вбивстві і підписав протокол допиту. За його словами, у вилученому в підозрюваного телефоні було виявлено докази його співпраці з РФ, зокрема, дані, що Сцельніков пересилав російським кураторам інформацію про розташування важливих стратегічних об’єктів.

«Після вчиненого вбивства ми встановили маршрут відходу вбивці. Виявили ровер, який був у лісі, спалені речі. Згідно з експертизою ДНК, виявлено, що велосипедом пересувався підозрюваний. Слідство триває. Підозрюваний підписав протокол допиту, в якому зізнався про вчинення», – заявив керівник Львівської обласної прокуратури.

На запитання щодо того, чи знайдено зброю, з якої вбили Андрія Парубія, прокурор не відповів, попросивши з цим ще зачекати.

Сцельніков, який був на засіданні суду 24 жовтня, не заперечував проти клопотання прокуратури. Він відмовився відповідати на запитання журналістів.

30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія – учасника Революції Гідності, політика, народного депутата, спікера Верховної Ради з 2016 по 2019 рік.

1 вересня силовики на Хмельниччині затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. 2 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Сцельніков перед початком засідання поспілкувався з журналістами і визнав провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». При цьому підозрюваний заявив, що інформація в ЗМІ про те, що його шантажували російські спецслужби, не відповідає дійсності, і він з ними не співпрацював. Нову підозру в справі він поки не коментував.

3 жовтня Служба безпеки України заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб. Йому повідомили ще одну підозру: в державній зраді, заявили в СБУ.

За даними Офісу генерального прокурора, справу про вбивство доти розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю і про посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.