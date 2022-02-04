Канцлер Німеччини приїде до Києва 14 лютого

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого приїде до України, повідомив 4 лютого речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер.

За його словами, 15 лютого канцлер поїде до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Німеччина також розмовляла з Парижем і Варшавою про організацію зустрічі з лідерами Франції та Польщі в Берліні, додав речник.

До поїздок у Київ і Москву канцлер Німеччини побуває з візитом у Вашингтоні, де матиме переговори з президентом США Джо Байденом.

Це буде перша велика закордонна подорож Олафа Шольца після його вступу на посаду наприкінці минулого року.

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон приїде до Москви 7 лютого, а наступного дня матиме переговори в Києві.

Франція і Німеччина, поряд з Україною і Росією, є учасниками так званого «нормандського формату», в якому обговорюється мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Ці чотири країни, зокрема, підписали Мінські угоди, які вважаються основою для врегулювання, хоча сторони по-різному підходять до трактування низки їхніх положень.

Хоча і Париж, і Берлін підтримують твердження США та інших союзників по НАТО про те, що Росія може готувати озброєне вторгнення в Україну, і заявляють про готовність запровадити санкції проти Москви, їхня риторика є більш помірною порівняно зі США і Великою Британією.

Президент Франції провів окремі телефонні розмови з російським і українським лідерами 3 лютого, йшлося про протидію безпековим викликам та активізацію «нормандського формату». Які саме пропозиції Макрон привезе до Москви на переговори з Путіним, не повідомляють.

Свої послуги як посередника між Москвою і Києвом запропонував також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Напередодні Ердоган відвідав Київ. Очікується візит Путіна до Туреччини, його дати наразі не визначені.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.