Сенат США наближається до фінального голосування щодо допомоги Україні

Сенат США наближається до остаточного голосування щодо пакету допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів на тлі сумнівів щодо долі цього документу в контрольованій республіканцями Палаті представників.

Більшістю в 66 голосів при необхідному мінімумі 60 100-місний Сенат 12 лютого усунув останню процедурну перешкоду і обмежив дебати по законопроєкту 30 годинами, після яких документ може бути поставлений на голосування 14 лютого. Втім, воно може відбутися і 13 лютого, пише агентство Reuters.

Критики документу з Республіканської партії мали намір виступити проти нього на нічному засіданні. У цьому випадку лідер більшості сенатор Чак Шумер може запропонувати провести остаточне голосування вже 13 лютого.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пізно ввечері 12 лютого різко розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті.

Республіканець Джонсон заявив, що пропонований законопроєкт не містить положень про безпеку кордону США, і назвав його «мовчазним щодо найгострішої проблеми, з якою стикається країна», пише агентство AP.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе його підписати і він почне діяти.

Президент-демократ Джо Байден вже кілька місяців закликає Конгрес схвалити нову допомогу Україні. Протягом кількох місяців республіканці вимагали, щоб будь-який пакет, що включає допомогу Україні, також торкався проблеми мігрантів, які прибувають на кордон США і Мексики.

У делегації Конгресу, яка прибули до України, 9 лютого заявили, що у Палаті представників і Сенаті американського Конгресу є переважна підтримка схвалення допомоги України. Про це сказав голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки, республіканець Майк Тернер під час брифінгу в Києві.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.