Греко-католицький екзархат в Сербії став єпархією

Глава Католицької церкви папа Франциск підніс до рівня єпархії Апостольський екзархат для греко-католиків у Сербії. Першим єпархом призначений владика Юрій Джуджар, дотеперішній екзарх, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До розвалу колишньої Югославії всі греко-католики в країні належали до Крижевацької єпархії. В 2003 році був сформований апостольський екзархат для греко-католиків в Сербії і Чорногорії, котрий після розриву сербсько-чорногорської конфедерації був названий екзархатом у Сербії.

Офіційна назва нової церковної структури, до котрої належать русини, українці та румуни – «Єпархія святого Миколая с осідком в Руському Керестурі». Руський Керестур – найстаріше поселення переселенців із Закарпаття, котрі на південь колишньої Угорщини стали селитися в 1745-му році. Українці з Галичини селилися до Боснії і Герцеговини наприкінці ХІХ й на початку ХХ століття, а після Другої світової війни їхні нащадки поселилися в Сербії.

Владика Юрій Джуджар народився у 1954 році. Навчався в Українській папській малій семінарії в Римі. Студії філософії й теології завершив також в Римі, там же став доктором східного канонічного права. Єпископські свячення отримав 2001 року. Упродовж двох років був помічником Мукачівської греко-католицької єпархії. Наразі він є віце-президентом Міжнародної єпископської конференції святих Кирила і Методія, яка згуртовує католицьких єпископів Сербії, Чорногорії, Македонії та Косова.