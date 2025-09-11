Суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві двох школярів на Вінниччині

Вінницький міський суд вирішив помістити під варту на 60 діб без права на внесення застави підозрюваного у вбивстві двох учнів у Шаргороді на Вінниччині, повідомила 11 вересня місцева поліція.

Про вбивство в Шаргороді двох учнів місцевого ліцею в поліції повідомили 10 вересня, зазначивши, що за підозрою в скоєнні злочину затримали колишнього вчителя одного з хлопців.

«Трагедія сталася 10 вересня вранці у середмісті Шаргорода, коли діти 15 і 16 років йшли до школи. 23-річний зловмисник завдав їм чисельних ножових поранень і втік. Впродовж години його затримали у полі за п’ять кілометрів від місця злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у подвійному вбивстві, за що йому загрожує довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем й одним із потерпілих.

Досудове розслідування триває.