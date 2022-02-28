Штаб ООС: агресор хоче блокувати мобільний зв’язок та інтернет (ОНОВЛЕНО)

Служба безпеки України заперечує інформацію про блокування зв’язку та інтернету в прифронтовій зоні.

«Українці мають стійкий зв’язок і знають: тимчасове його відключення можливе тільки для спецоперацій із зачистки ворожих ДРГ!» – заявили в СБУ.

Раніше штаб Операції Об’єднаних сил 28 лютого повідомив, що російські війська можуть почати глушити мобільний зв’язок та інтернет в Україні для поширення дезінформації.

Про це в штабі заявили з посиланням на дані розвідки.

«Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення. Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Штаб звертає увагу на те, що на п’ятий день нової агресії збройні сили Росії не змогли виконати «жодного поставленого перед ними завдання».

«Незважаючи на люті бомбардування, злодійства російських диверсійних груп, Україна продовжує чинити опір», – додають у штабі.

В Україні запроваджений воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».