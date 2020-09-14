На Донбасі від початку доби зафіксували 3 порушення режиму тиші – штаб

Від початку поточної доби, 14 вересня, на Донбасі зафіксували три порушення досягнутих у рамках ТКГ домовленостей. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета – біля Мар’їнки. Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Ще одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що українські військові повністю дотримувалися режиму тиші. Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.